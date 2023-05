Lans’fer : on connaît déjà la date de la future édition !

L’occasion de faire le point sur la future édition de cet événement incontournable du Grand Chalonnais !

Pour l’occasion, Dominique Melun, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports et Stéphane Brun, premier adjoint au maire de Lans avait fait le déplacement.

Cette assemblée a commencé par le rapport moral du président, Romain Guillemenet, qui a tout d’abord tenu à remercier le Grand Chalon, la mairie de Lans et le personnel des ateliers municipaux (pour le temps et l'énergie dépensés avant et après la course), la ville de Chalon, le conseil départemental, tous les sponsors et tous les bénévoles mobilisés à la réussite de Lans’fer.

Celui-ci a ensuite rappelé les dates importantes sur l'année écoulée pour Lans'Fer et surtout a annoncé la date de la future édition : le 24 septembre 2023.

Benjamin Caron, trésorier sortant, a ensuite fait son rapport budgétaire qui a été voté à l'unanimité.

La réunion s’est ensuite poursuivie avec l'élection du bureau :

Romain Guillemenet- Président

Trésorière - Elise Caron qui remplace Benjamin Caron démissionnaire

Vice trésorière : Sabrina Meyer

Secrétaire : Anne-Claire Moreau

Vice secrétaire : Alice Guillemenet

La suite du programme de la soirée a porté sur les différentes grandes étapes à mettre en place avant la prochaine édition de la course, comme la recherche de sponsors, l'appel à bénévoles ou encore la réflexion sur de nouveaux obstacles.

En effet, comme chaque année, l’équipe souhaite surprendre le public et respecter leur ligne conductrice : du sport et du fun !

Pour rappel des chiffres : la toute première édition Lans’fer avait réuni 450 coureurs et pour la dernière édition de 2022, ce sont 1400 sportifs qui ont pris le départ de cette course désormais légendaire du Grand Chalonnais.

« Le public nous attend encore cette année donc nous allons mettre tout en œuvre pour répondre à leurs attentes ! » a confié Anne Claire Moreau, secrétaire de l’association à Info Chalon.

Cette assemblée générale s'est terminée par un temps convivial où l’association a souhaité remercier Benjamin, trésorier historique, pour son implication quant à la réussite et à la pérennisation de Lans’fer.

L’équipe a également souhaité la bienvenue à Gaël Despierre qui rejoint le bureau cette année.

Pour rappel, une journée Lans'Fer c'est :

Une course Grand Chalon par équipe de 3 à 5 personnes

Une course individuelle Héros

Ces deux courses comptent une vingtaine d'obstacles. Deux courses familles avec un parcours adapté pour les plus petits, soit une dizaine d'obstacles

Pour plus d’informations rendez vous sur le site de Lans’fer ici.

Si vous souhaitez faire parti de l’aventure en tant que sponsors ou bénévoles vous pouvez contacter les membres du bureau via ce site web ou via la page facebook Lans’fer.

Et rendez-vous donc le 24 septembre prochain pour la nouvelle édition déjà très attendue !

Amandine Cerrone.