Le Crédit Mutuel de Châtenoy le Royal en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 28 avril à la salle des fêtes Maurice Ravel.

Rappel : Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste et coopérative dont les sociétaires sont les copropriétaires. Chaque client a la possibilité de devenir sociétaire. Son engagement se traduit par la souscription d'une part sociale qui fait de lui un copropriétaire associé de sa caisse. Les administrateurs sont élus par les sociétaires en assemblée générale. Ce conseil d'administration élit un président. Les élus bénévoles ont pour mission de représenter les sociétaires, d'être à leur écoute et de répondre à leurs attentes et suggestions.

Assemblée générale ordinaire :

Dominique Terrien, président du conseil d’administration, a fait la présentation du Crédit Mutuel, rappelant la fierté d’appartenir à la seule banque mutualiste où tous les clients peuvent devenir sociétaires et le plus important, c’était qu’il n’y avait pas de dividendes à verser aux actionnaires vu qu’il n’y en a pas. Le Crédit Mutuel compte environ 500 nouveaux clients en 2022 et 57 sociétaires.

Il a remercié de leur présence Monsieur le maire Vincent Bergeret, les représentants des associations, rugby, amicale du don de sang, modélisme naval. Il a rendu hommage aux membres du conseil d’administration. Après les avoir présenté nominativement, il a remercié les conseillers et conseillères de l’agence de Châtenoy pour leur disponibilité et le travail fourni.

Une banque qui s’engage en direction des personnes en difficulté, qui place les dividendes à hauteur de 15% dans des actions solidaires et sociales… en tout c’est 15 engagements pris par le Crédit Mutuel a rappelé Dominique Terrien.

Julien Denis, directeur de l’agence de Châtenoy, arrivé le 1er février 2023, a eu la lourde tâche de présenter la partie financière. Beaucoup de chiffres pour expliquer la situation de la banque avec des comptes de résultats sains ce qu’a confirmé le conseil de surveillance par son président Alain Gérard.

Cette assemblée générale s’est poursuivie par le renouvellement des membres sortants du conseil d’administration. Les 2 conseillères sortantes ont renouvelé leur candidature, elles ont été réélues ainsi que Marion Deleuze nouvelle candidate.

Au conseil de surveillance les candidates et candidats ont été réélus ou élus lors du vote.

Assemblée générale extraordinaire :

Cette deuxième phase de l’assemblée générale avait pour but d’entériner les modifications apportées aux statuts. Les statuts tels que présentés ont été adoptés à l’unanimité des votants.

L’ensemble des personnes présentes à cette assemblée générale a été invité à se rendre au buffet pour le cocktail offert par le Crédit Mutuel. Cocktail accompagné en chansons par le groupe d’artistes les "Poupoupidou."

C.Cléaux