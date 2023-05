A Saint Rémy, Élodie et Éric se sont dit « oui »

Vendredi matin, la salle du conseil a fait office de salon d’honneur pour le mariage d’Élodie et d’Éric.

Élodie Majoreck et Éric Le Guilloux se sont mariés ce vendredi matin 5 mai 2023 en mairie de Saint Rémy en présence de leurs familles et leurs amis.

Brigitte Martin, officier d’état civil par délégation, a procédé à l’union par les liens du mariage d’Elodie Majoreck, née le 18 Avril 1988 à Pontoise (95), domiciliée à St Rémy (71), naturopathe, fille d’Etienne Majoreck et de Patricia Villerelle et d’Eric Le Guilloux né le 6 Avril 1987 à St Brieux (22), domicilié à St Rémy (71), ingénieur chef de projet nucléaire, fils de Jean-Claude Le Guilloux et d’Anick Ruellan.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, les jeunes époux ont échangé leurs consentements et alliances en présence de leurs témoins Carole-Anne Bouchard, Juliette Vincent, Yann Fauchet, Charles Girardot.

Les jeunes époux, les témoins et Brigitte Martin adjointe représentant Madame le maire ont signé le registre de mariage civil.

Pour accompagner les jeunes mariés durant les offices civiles et laïques, Charles un copain d’Éric, Yann le frère d’Eric et Carole-Anne et Juliette les amies d’Élodie. Le groupe de filles ou plutôt le "groupe des cacahuètes" se connait depuis un bon moment, pas banal ce nom de groupe mais très sympathique !

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux