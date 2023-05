Kenzi BOUAICHA Champion Grande Région Benjamins, Aymen EL GDAH et Yacine NAGARA en Bronze!

10 Chalonnais s’étaient brillamment qualifiés lors du Championnat de Bourgogne.

Après une petite frayeur lors de son premier combat, Kenzi BOUAICHA a ensuite maîtriser tous ses combats par Ippon pour arrivé jusqu’en finale. Son dernier combat fût à l’image de sa journée, sans cesse sur l’attaque, pour s’imposer dans cette catégorie des -34kg!

Belle récompense pour Kenzi, jeune garçon passionné par le Judo et qui sait mettre à profit tout les entraînements auxquels il participe.

Dans la catégorie des -60kg, Aymen EL GDAH, a manqué de punch pour vraiment s’imposer en 1/2 finale mais a su se ressaisir pour remporter une belle médaille de Bronze tout comme Yacine NAGARA en -66kg, qui revient lui aussi avec du bronze autour du cou.

3 autres Judokas du club ont fait un super parcours et sont passés juste à côté du podium et terminent tous 5èmes de l’épreuve : Nola BARILLON en -44kg qui est passée par la phase de repêchage avant de s’incliner en place de 3, puis Malo BRIANTI RAYMOND en -38kg ainsi que Roméo BOGGIO en -42kg, pour qui la 1/2 finale et la place de 3 leur échappent d’un rien.

Il n’empêche, 1 titre, 2 médailles de Bronze et 3 cinquièmes places sur 9 engagés, c’est un beau bilan pour les jeunes du Judo Club Chalonnais. Grand bravo à tous pour cette compétition dont s’était plus haut niveau pour les Benjamins.

A noter que parallèlement, Candice CARILLON concourait pour la Coupe BFC du jeune commissaire sportif Minimes et qu’elle revient auréoler d’argent !