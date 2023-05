Et après la cérémonie du 78ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Ce moment convivial fut aussi l'occasion pour Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Claude Péran, le président du Comité de liaison des associations d’anciens combattants et associations patriotiques*, de remettre un diplôme à Claire Blot, une jeune porte-drapeau pour la féliciter de son dévouement aux cérémonies nationales et patritotiques, des moments forts auxquels les Chalonnais sont de plus en plus attachés.

Des porte-drapeaux qui étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

* Soit 29 associations dans le Chalonnais.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati