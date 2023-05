CIRQUE | JEUNE PUBLIC à l'Espace des Arts : 'ZUGZWANG'

Dans un décor d’appartement composé d’interstices, de portes, de passages, de trappes et d’un fatras d’objets divers, tout semble évoquer la catastrophe récente. À la manière d’un livre pop-up, tout s’écroule, se transforme, tombe, glisse et virevolte d’un endroit à l’autre et d’un artiste à l’autre. Inspirés par l’univers burlesque de Buster Keaton, les cinq acrobates sont époustouflants dans d’extravagants sauts de toboggan, des chutes, des disparitions, des déséquilibres et des maladresses. Chaque effet déjoue les liens qui unissent l’espace et le temps pour bousculer les considérations du réel.

En perpétuel mouvement, corps, accessoires, costumes, murs et paysages, tout sur le plateau devient le symbole d’un monde changeant et incertain où l’individu s’accroche à sa maladroite réalité.

VEN 12 MAI 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 13 MAI 2023 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/zugzwang-galactik-ensemble

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : ©Galactik-Ensemble