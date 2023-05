‘Santé des Femmes’ Mesdames, venez participer vendredi 12 mai à la journée de dépistage à l’Espace Santé et Prévention

Fortement impliqué sur les enjeux de prévention et la santé, le Grand Chalon s’engage, le 12 mai prochain dans l’organisation d’une journée dédiée à la 'Santé des Femmes', organisée à l’Espace Santé Prévention, 1 place Sainte Marie à Chalon-sur-Saône.

Aussi, mardi 9 mai à partir de 16 heures, avait lieu la conférence de presse sur la mise en place de ce dispositif dont c’est la 3ème édition. Un point presse qui se déroulait en présence d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, de Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, de Thomas Perrot, responsable du service Santé Handicap et de Mélina Kay infirmière.

Extrait du discours d’Alain Gaudray : « Vendredi 12 mai de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures comme le dit l’affiche, se déroulera ici à l’Espace Santé et Prévention la journée ‘Santé des femmes’ orientée sur le dépistage des cancers féminins. Les cancers féminins, 2ème cause de décès des femmes […] il faut savoir qu’au jour d’aujourd’hui, c’est presque 70 000 femmes qui décèdent tous les ans de cancers, ce qui veut dire une femme toutes les 8 minutes. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela veut dire mais cela vaut donc le coup de s’attacher à ce problème et d’inciter les gens au dépistage. 1er cancer féminin qui tue, c’est le cancer du sein avec 10 à 12 000 décès par an, le 2ème cancer qui tue c’est celui du poumon, ensuite le colon… Il y a déjà bien des dépistages qui ont été instaurés avec la campagne Octobre Rose qui préconise une mammographie tous les 2 ans pour les femmes âgées entre 50 et 74 ans, dépistage par autopalpation quel que soit l’âge. Il est aussi conseillé pour éviter le cancer de l’utérus de faire un frottis tous les 3 ans et pour le cancer du colon faire le test des selles qui doivent être analysées tous les 5 ans […] Toutes ces recommandations sont des recommandations de santé publique et qui s’adressent à l’ensemble de la population […] Mais il faut savoir aussi qu’à partir du moment où dans sa famille, il y a de multiples cancers (seins, ovaires, utérus…) on est considérée comme personne à risque, bien plus que la population lambda et que l’on peut soi-même développer un cancer[…] Evidemment dans les facteurs de risques il y a aussi les comportements avec le tabac qui reste un facteur de risque important sur le cancer du col de l’utérus qui peut même être considéré comme un facteur x 5 selon les consommations […] L’alcool est lui aussi impliqué dans un bon nombre de cancers tels que le cancer du sein, du colon […] Il y a aussi les graisses saturées dans l’alimentation qui sont des facteurs de risque dans beaucoup de cancers […] le surpoids lui aussi est montré du doigt sur certains cancers[…] Donc au-delà des dépistages avec la mammographies tous les deux ans, le frottis tous les 3 ans et les selles tous les 5 ans ainsi que les autopalpations, il faut que les femmes stoppent le tabac, modèrent l’alcool, mangent sainement et surtout qu’elles pratiquent une activité sportive, qu’elles bougent… tous ces conseils font partie du volet santé du Grand Chalon afin de diminuer les risques. Pour la journée du 12 mai, au-delà du dépistage cela sera d’accompagner et de programmer les personnes suite à un dépistage positif afin d’éviter les angoisses de ces personnes et cela sera complètement gratuit [..] Bien sûr il y aura tout un travail d’information et de sensibilisation qui sera fait en présence de nos partenaires. Je vous remercie ! ».

Grâce à la collaboration du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Bourgogne Franche-Comté (CRCDC) et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire (CPAM), de nombreux stands seront proposés de 9h à 12h et de 13h à 18h :

réalisation d’un examen gynécologique (frottis), prise d’un rendez-vous pour une mammographie, Réalisation d’un test de dépistage du cancer colorectal, Information sur la santé sexuelle avec la possibilité de réaliser des dépistages aux infections sexuellement transmissibles, Information sur la nutrition et le sport santé, Information sur l’endométriose avec l’association Endofight71, Atelier d'autopalpation mammaire organisé par la Ligue contre le Cancer, réalisation de dépistages rapides et non invasifs (prise de tension, glycémie capillaire, bandelette urinaire) par les infirmières du CSI et Informations sur les missions et actions du service « Ssanté et Handicap » du Grand Chalon.

Pour assurer la réussite de cette journée, le Grand Chalon pourra compter sur la participation de nombreuses structures partenaires : CPAM de Saône et Loire, Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Bourgogne, Franche-Comté // CRCDC, La Ligue Contre le Cancer, Centre de Santé Départemental de Chalon-sur-Saône, Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic // CeGIDD, Service de radiologie du CHWM, Le Centre de Santé Infirmier du Chalonnais, Association Endofight71, Imagerie Médicale du Val de Saône et Technipat / labo CIPATH Ø L’accès est libre et gratuit.

J.P.B