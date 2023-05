Concert de printemps réussi pour l’Harmonie Municipale La Vaillante

Une partie de programme qui sera présentée par l’orchestre chalonnais le samedi 13 mai en Allemagne, à l’invitation de la musique de Maichingen.

Samedi 6 mai, à partir de 20 heures, dans l’église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône, s’est déroulé le concert de printemps de l’Harmonie la Vaillante, sous la direction de son chef d’orchestre Jean Hapillon, qui était accompagné d’une quarantaine de musiciens.

Dans cette église au décor si particulier, ce sont près de 150 personnes qui sont venues assister à ce concert. Un concert qui débutait par la mise en avant de deux instruments :

D’abord la clarinette avec le concerto d’Artie SHAW, magistralement interprété par Tom Martin, élève en classe supérieure du Conservatoire du Grand Chalon, dont la virtuosité et la générosité ont ravi le public.

Ensuite avec le concerto pour 4 cors et orchestre d’Harmonie de Robert Schumann .Pour cette pièce, Jean Happillon avait fait appel à des étudiants, comme lui, du Conservatoire supérieur de musique de LYON : Marianne Billaud, Soline Le Meur, Antoon Deschamps et Julien Moussa qui ont offert un très grand moment musical, entre les solistes et l’orchestre, fait de moments ou le rythme s’emballe, pour laisser place au calme de la romance, au grand bonheur du public qui a fait une ovation à ces talentueux musiciens professionnels.

S’en suivait un beau concert à la plus grande joie du public qui ovationnera comme il se doit l’ensemble des musiciens. L’orchestre chalonnais la Vaillante vous donne rendez-vous en juin, pour deux concerts extérieurs dont les dates seront communiquées ultérieurement.

J.P.B