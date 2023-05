AVIS DE DECES - Monsieur Christian DURY

SAINT-MARCEL



Nadine, son épouse ;

Jérome, Isabelle, Christophe et Ludivine,

ses enfants et conjoint ;

Manon et Mathis,

ses petits enfants chéris ;

ses sœurs et frères ;

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian DURY

survenu à l'aube de ses 66 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 mai 2023 à 14h30 en l'église de Saint-Marcel.

Christian repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.