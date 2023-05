43 % des Français ne se brossent pas les dents avant d'aller au lit !

Oublis, flemme et gestes mal exécutés sont le quotidien de ceux qui ont accepté de répondre à l'enquête. Et le constat est encore pire chez les plus jeunes…



43 % NE SE BROSSENT PAS LES DENTS LE SOIR

Effectué en mars auprès d'un échantillon de 1 008 personnes, le sondage révèle que 43 % des Français ne se brossent pas les dents le soir par flemme, contre 32 % qui s'en dispensent le matin. Quand ils n'ont pas la flémingite aiguë, ils sont 31 % à oublier cette étape élémentaire de notre hygiène. Pire encore, 29 % des répondants n'osent pas révéler leur fréquence de brossage, quand 25 % assurent avoir déjà passé plus de 48 heures sans nettoyer leurs dents.

Et ces données alarmantes concernent particulièrement les jeunes : les moins de 34 ans sont en effet les moins disciplinés en matière d'hygiène bucco-dentaire. Un sur deux avoue ne pas se brosser les dents tous les jours, quand 42 % confessent zapper ce nettoyage durant deux jours.

Si la fréquence du brossage laisse grandement à désirer, les deux tiers assurent qu'ils seraient plus assidus si cela leur prenait moins de temps. À noter également que les temps et les gestes de brossage recommandés par les dentistes (brossage vertical avec inclinaison à 45° durant 3 minutes) sont rarement respectés du fait de leur technicité.



M.K