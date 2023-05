Bravo à Barbara et Eugénie, élèves en Bac Pro métiers de la mode à Émiland Gauthey

Elles sont toutes les deux, élèves en Bac Pro Métiers de la mode à Emiland Gauthey et elles devaient réaliser leur oeuvre de fin d'étude. Une très belle réalisation que vous pouvez constater dans la vitrine de la boutique Asparagus et Phacochère située rue du Blé. Le thème sur lequel, les deux jeunes étudiantes devaient se pencher s'intitulait "Modus" et c'est tout naturellement qu'elles ont puisé leurs inspirations dans ce qu'elles apprécient particulièrement en terme de vêtements... et franchement le résultat est vraiment sympa entre un pantalon lin et un chemisier satin, agrémenté des bijoux vendus dans la boutique. Un savoureux cocktail qui fait plaisir à voir pour cette jeune génération bien motivante.

A noter qu'il leur aura fallu 2 ans de travail, entre les recherches documentaires, les premières ébauches et le résultat final. "Chic, décontracté tout en étant élégant" et aux dires de la boutique, les ventes auraient pu se faire à plusieurs reprises. Bravo à toutes les deux, en espérant que vous examinateurs aient le même engouement que les clientes !

Laurent Guillaumé