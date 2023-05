ELAN CHALON - Pas le droit à l'erreur face à Aix-Maurienne !

Face au 15e du classement de Pro B, l'Elan Chalon pourrait se prendre les pieds dans le tapis parce que ça c'est déjà vu ! Et là ce vendredi soir, pour cette dernière journée de championnat, le droit à l'erreur n'est pas permis ! Devant son public, l'Elan doit marquer et même plus, si les Chalonnais veulent accéder directement à l'Elite la saison prochaine sans passer par la case play-off même si ça parait compromis sur le papier. A chacun d'assumer son rôle ce soir mais l'erreur sera fatale ...

Parallalèlement, Saint-Quentin reçoit Angers, 10e au classement, et une victoire sera la garantie de monter en Elite, 3 décennies après son dernier passage. C'est dire que du côté de l'Elan comme de Saint-Quentin, chacun aura à coeur de ne pas se prendre les pieds dans le tapis.

A suivre donc ce soir à 20h !