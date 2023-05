VITICULTURE - L'Appellation Mercurey se prépare à fêter son 100e anniversaire

Mercurey, c'est sans doute l'une des plus vieilles appellations viticoles de France... et ça remonte bien avant la création de l'INAO.

Pour l'occasion, les deux villages de Saint-Martin-sous-Montaigu et Mercurey entendent marquer le coup, ont assuré Amaury Devillard - Président de l'ODG de Mercurey et Roelof Ligtmans - Président de la Maison des vins de Chalon et cheville ouvrière des festivités.

3 dates ont été retenues par les organisateurs avec des événements qui veulent s'adresser. Un premier plus protocolaire et officiel, en présence de nombreuses personnalités, qui se jouera à Saint-Martin-sous-Montaigu et qui se veut comme le lancement des festivités. La date retenue est celle du 30 mai prochain. Date qui fait écho à la date anniversaire du 30 mai 1923, qui marque la création de l'appellation par décision de justice.

"Le succès de la grande Saint Vincent tournante de 2017 est encore dans toutes les têtes" assure Amaury Devillard, "il y a une volonté de marquer le coup pour le centième anniversaire de l'appellation".

Le 30 mai, tout se jouera du côté de Saint-Martin avec un point d'orgue au caveau de la famille Massenot.

Un rendez-vous grand public le 8 juillet

Profitant des portes-ouvertes du Caveau Divin de Mercurey, traditionnellement organisé le 9 juillet, les vignerons de l'appellation Mercurey se sont fixés sur le samedi 8 juillet pour célébrer avec chacun ce centenaire.

Deux points de rendez-vous, au Caveau Divin et au Caveau de la Chapelle ... et entre les deux, des dizaines d'animations qui proposeront de faire un voyage dans le temps. "Une manière de faire la démonstration de l'évolution de nos métiers et de concevoir la vigne et le vin" ont assurée Roelof Ligtmans et Amaury Devillard. Sur plus d'un kilomètre, entre les deux caveaux, les visiteurs pourront déambuler dans le temps et déguster les Mercurey au point de départ et à l'arrivée, avec bien sûr de la restauration proposée sur place.

3 circuits pédestres commentés

Les participants du 8 juillet bénéficieront de 3 randonnées pédestres dans les paysages viticoles de l'appellation, et commentées par les vignerons. Une manière de mieux appréhender le rôle des vignerons en tant que façonneur de paysage. Des visites qui se voudront avec des difficultés différentes.

Des verres à l'effigie du centième anniversaire sont en cours d'édition et seront proposés à la vente début juillet soit au Caveau Divin soit à la Maison des vins de Chalon.

"Mercurey est une appellation qui bouge et il est important pour nous de le faire savoir" assure Amaury Devillard.

L'anniversaire se terminera le 2 décembre par un diner de gala sur réservation et plutôt dédié aux membres de la profession.

A noter qu'un ouvrage retraçant l'épopée du Mercurey est en cours d'édition, et rédigé par Gilles Platret, qui endosse pour l'occasion sa casquette d'historien local.

Info-chalon.com reviendra plus en détails sur l'anniversaire dès que les contours auront été totalement finalisés.

Laurent Guillaumé