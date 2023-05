RD68, la bande de roulement entièrement refaite au niveau de la zone de la Garenne de Châtenoy le Royal.

Le Département prend en charge l'aménagement et l'entretien quotidien des 5 267 km de routes, 276 km de voies vertes et 2 566 ouvrages d'art que compte le réseau départemental.

Il est nécessaire d’entretenir régulièrement les chaussées pour la sécurité et le confort des usagers. C’est pourquoi, dans le cadre de son action pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire a engagé un chantier de renouvellement de la couche de roulement sur une partie de la RD68, au niveau de la zone industrielle de la Garenne sur la commune de Châtenoy le Royal ; la circulation sur cette route a été interdite les nuits du 9 au 11 mai 2023, de 20h00 à 6h00. Pendant ces travaux, une déviation pour tous les véhicules a été mise en place par les RD 978, rue du Bourg et RD 69.

Les travaux de réfection de la chaussée ont été confiés à l’entreprise EUROVIA, ces travaux représentent un investissement de 135 000 € TTC pour la collectivité.

La nuit du mardi 9 mai, les employés de l’entreprise EUROVIA ont décaissé les deux voies de circulation à l’aide d’une raboteuse, ils ont préparé les emplacements autour des bouches d’égout et en fin de nuit ils ont rendu les chaussées à la circulation pour la journée.

La nuit du 10, ils ont fini de préparer les voies pour ensuite y réaliser le dépôt de bitume d’une épaisseur de 8 cm. La machine de revêtement réglable a déposé en une seule fois l’épaisseur nécessaire sur toute la largeur décaissée. Les 2 voies ainsi que le rond-point côté déchetterie sont entièrement refaits et représentent une surface d’environ 3700 m2 de bitume déposé.

C.Cléaux