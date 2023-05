Événement du week-end : le Salon Prestige Auto à Beaune 

Pour sa 2e édition, le Salon Prestige Auto à Beaune se tiendra du 12 au 14 mai au Palais des Congrès. Le thème de cette année : An II – Retour vers le futur. Un thème qui met en lumière la tendance Restomod, alliant l'ancien et le moderne.

C'est un événement national unique en France ! Prestige Auto célèbre l'univers de l'automobile dans un cadre d'exception, le Palais des Congrès à Beaune. Sur une surface augmentée de 3.000 m2 par rapport à l'année dernière, le salon accueillera pas moins de 130 exposants et attend près de 20.000 visiteurs sur le week-end. Deux nouveautés sont proposées cette année, dont un centre d’essai qui permettra de piloter sur route et sur piste et une nocturne le samedi jusqu’à 22 heures.

Cette exposition-vente regroupe une centaine de voitures d’exceptions de marques prestigieuses telles que Ferrari, BMW, Bentley, Porsche… Et avec pour invité d'honneur, la marque britannique propre à James Bond, Aston Martin ! Un autre monstre du monde automobile sera également présent puisqu'il parraine cette édition 2023, le pilote et champion du monde des rallyes de 1981, Ari Vatanen.

Le salon propose également une exposition d’horlogerie de prestige, ainsi que des œuvres d’art ayant pour thème l’automobile. Avec son programme riche et varié, le salon Prestige Auto Beaune fera le bonheur des passionnés de tout âge, des amoureux de la mécanique, ou tout simplement des curieux fans de belles voitures.