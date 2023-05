Retour en images sur la 18ème édition des Festives gourmandes

Entre foire aux vins et gastronomie, les Lions Club Mercurey Côte chalonnaise ont organisé la 18ème édition des Festives gourmandes les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai 2023, sur la Place de l'Hôtel de Ville. Retour en images avec Info Chalon.

Une foire aux vins et gastronomie qui s'est déroulée sur 3 jours avec une vingtaine d'exposants de vins et gastronomie d'ici et d'ailleurs.

Organisées par les Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, les Festives se veulent comme un incontournable moment au profit de la solidarité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati