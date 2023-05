"Haine, racisme, xénophobie, la République recule"

Le maire de Saint-Brévin et son conseil municipal ont voulu aménager, dans leur commune, un lieu d’accueil pour les demandeurs d’asile. Pour cette raison, fondée sur un droit d’asile parfaitement encadré, un droit reconnu internationalement par la Convention de Genève et inscrit dans la Constitution de notre République, ce maire a subi des menaces, des insultes, des agressions, son véhicule et sa maison ont été incendiés.



Pour protéger sa famille, ce maire a démissionné. C’est le résultat d’une longue campagne de manipulation de l’opinion et de déstabilisation des institutions républicaines par des organisations politiques d’extrême-droite ayant pignon sur rue. De fait, les auteurs de ces actes sont les exécutants de femmes et d’hommes politiques qui dans leurs discours et dans les médias, attisent la haine, le racisme et la xénophobie.



La France est le pays des droits de l’homme, de l’égalité, de la fraternité, de la démocratie citoyenne. Disons-le clairement : l’ordre raciste, xénophobe et antisocial, prôné par certains, doit être combattu avec la plus grande fermeté. Le silence, la complaisance ou la moindre excuse avec cette idéologie mortifère est et sera toujours une complicité coupable. S’il existe une vraie menace politique pour le France, c’est bien celle de l’extrême-droite. Les vrais défenseurs des valeurs de la République ne laisseront pas faire !



Lucien Matron, citoyen engagé.