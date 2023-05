Joli succès pour l'opération "Vinted Camille"

Après le succès de la semaine sur le thème " réduction des déchets " en décembre et du troc de NOEL, les écodélégués du collège Camille Chevalier ont organisé un grand troc de vêtements et accessoires " VINTED CAMILLE " :), la semaine du 3 au 7 avril , sur le thème "zéro déchets" !

Un grand succès ! Les élèves venaient avec un vêtement ( ou plusieurs ) qui ne plaisait plus ( ou trop petit ) et repartait avec un autre !

Garde robe renouvelée et élèves ravis ...