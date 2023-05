AVIS DE DECES - Monsieur Hubert LAURENT

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD - MOROGES - GIVRY - MARCILLY-LÈS-BUXY - SAINT-MARCEL - CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-Denis Laurent

et Sylvie,

Marie-Hélène Laurent,

Christine Jouve et Pascal,

Nicole Della Rocca,

Jocelyne et Michel Doit,

ses enfants ;

Cyril, Céline, Julien, Benjamin, Anna-Marine, Belinda, Laura, Stéphane, David,

ses petits-enfants ;

Aurélien, Ambre, Soléa, Auxence, Mélina, Calvin, Kaelan,

ses arrière-petits-enfants ;

Gérard et Bernadette Laurent,

Bernadette,

son frère, sa sœur,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,

Christiane,

son amie ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert LAURENT



La cérémonie aura lieu le vendredi 19 mai 2023 à 15h15 au crématorium de Crissey.

M. Laurent repose à la chambre funéraire de Buxy.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Buxy pour leur gentillesse et leur dévouement, et rappelle à votre souvenir, la mère de ses enfants,

Noelle

décédée en juin 2022.