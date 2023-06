Les Fatals Picards, vendredi soir à Chalon : vive la “Fatals-thérapie” !

Lors de leur dernier passage à Chalon en février 2022, il était interdit au public d’être debout pour raisons sanitaires. Ceux qui étaient présents à cette soirée inoubliable se souviennent : la consigne avait été respectée… 12 secondes après les premiers accords de Sucer des cailloux. Franchement, rester assis pendant un concert des Fatals, ça relève de l’exploit.

Les voici donc à nouveau en tournée, encore et toujours.

Il y a un peu plus d’un an, les reprises de concerts redémarraient et depuis, vous n’avez plus cessé de tourner : pas trop fatigués pour un groupe qui a plus de 22 ans ? Qu’est qui fait courir les Fatals ?

Jean-Marc Sauvagnargues : En un mot (ou deux) : la scène. C’est quand on ne tourne pas qu’on est fatigués ! On adore tourner ensemble, tous les 8. Vous en voyez 4 sur scène (Paul, Billy, Yves et moi), mais il y a aussi les 4 techniciens, on travaille ensemble depuis longtemps. Et puis surtout, c’est un vrai plaisir de voir les gens qui viennent et reviennent. On a rencontré un public super large, on l’appelle notre public Ravensburger, de 7 à 77 ans ! Certains aiment nos textes, le second (ou le 3e) degré, d’autres notre musique. Le point commun, c’est qu’ils cherchent tous la bonne humeur. Et ça, c’est aussi un moteur pour nous.

Dans vos concerts, on a le sentiment que le public fait partie du show. Le moins qu’on puisse dire, c’est que vous partagez beaucoup avec lui.

Jean-Marc : C’est ça, la scène, un moment de partage. Et puis en dehors aussi, avant ou après le concert. C’est un peu notre marque de fabrique : après un séchage rapide (parce qu’on transpire sur scène !), on va vers le public pour dédicacer et échanger jusqu’à ce que la sécurité nous vire tous. On leur doit vraiment ça.

Et on apprend à connaitre notre public, on a appris plein de choses. Certains fans organisent leurs vacances en fonction de nos concerts, on les rencontre de Dunkerque à Perpignan. Il y en a qui se sont rencontrés sur un de nos concerts, et en 23 ans, on les voit grandir, avoir des enfants… c’est dingue. Alors bien sûr, des liens se créent, c’est nos copains de tournée !

Sur Facebook, certains fans parlent de « Fatals-thérapie », c’est dire !

On dit parfois des Fatals Picards que c’est un groupe « inclassable », qu’en penses-tu ?

Jean-Marc : On a tous les quatre des univers musicaux assez différents entre le rock anglo-saxon, le rock français, la variété… Le fil conducteur qui nous relie, c’est l’humour. On adore l’esprit de Desproges, Coluche, l’autodérision et la sensibilité. Dans nos textes notamment, on n’est pas militants, on est seulement sensibles à ce qui se passe autour de nous. Pas engagés, mais concernés. Notre ADN est fait de tout ça et de nos personnalités. Heureusement, le public nous suit ! Mais, pour certains médias, on ne rentre pas dans les cases, enfin leurs cases, avec des étiquettes « rock », « intellos », etc.

Le groupe a été créé en 2000, vous êtes 4 depuis plus de 16 ans maintenant… comment expliques-tu la longévité du groupe ?

Jean-Marc : Il y a un réel plaisir à créer ensemble, et une amitié qui dure. Je crois qu’on peut parler de solidarité aussi. On considère que, quel que soit le rôle de chacun dans la création et l’organisation, on forme un tout.

En parallèle, tu as enregistré il a quelques mois un album solo de reprise en hommage à Michel Berger, intitulé Ton piano danse toujours. C’est totalement différent. Tu peux nous en parler ?

Jean-Marc : Avec les Fatals, je joue de batterie, on forme un groupe. Dans cet album, je joue au piano, seul. Sacrée différence ! C’est un projet que je porte depuis longtemps, en fait. Pour faire court, Michel Berger, c’est un peu la Bande originale de ma vie.

Alors j’ai mis à profit la période du Covid (nos concerts annulés) et je me suis mis sérieusement, mais alors à fond, au piano. J’y ai pris beaucoup de plaisir, j’ai envie de porter cet album. Mais bien sûr, sans empiéter sur les Fatals Picards !

Alors, heureux de revenir à Chalon-sur-Saône ?

Jean-Marc : Évidemment, surtout qu’on a été super bien reçus en février 2022 ! Il y aura, bien sûr, les incontournables, mais à chaque concert, on change notre setlist.

Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Les Fatals Picards

Vendredi 2 juin – 20 h

Tarif : 25 €

Salle Marcel Sembat

1, pl. Mathias – Chalon-sur-Saône (71100)

Réserver vos places : https://anim15.com/event/les-fatals-picards-chalon/

Clin d’œil en video des Fatals Picards à Chalon : https://www.facebook.com/SpectaclesAChalon/videos/569232011966557