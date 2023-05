MON SANG POUR LES AUTRES - 25, le chiffre du jour sur info-chalon.com

Un vrai succès qui en appelle d'autres... Ce samedi, l'opération "Mon sang pour les autres" menée de main de maître par tous les bénévoles mobilisés par l'échéance a été couronnée d'un beau succès. Le seul nombre de nouveaux donneurs qui avoisine les + 25 % par rapport à l'édition précédente est là pour attester la très forte mobilisation du jour. L'occasion de remercier encore et toujours celles et ceux qui donnent de leurs temps pour sauver des vies, et on ne cesse de le répéter... un don du sang, ce sont trois vies sauvées.

L.G