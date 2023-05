Carnet blanc : Morgane et François se sont unis à Saint-Martin-d'Auxy

James Geste, maire de Saint-Martin-d'Auxy, a eu le plaisir d'unir Morgane Jaillet et François Duriaux, en présence de leur famille et de nombreux amis. Plus de détails avec Info Chalon.

Morgane Jaillet et François Duriauxont scellé leur vie à la mairie de Saint-Martin-d'Auxy en présence de leurs familles et de leurs amis.

C'est James Geste, le maire de Saint-Martin-d'Auxy, qui a procédé à l'union par les liens sacrés du mariage de Morgane Marie Jaillet, coiffeuse, née à Paray-le-Monial le 21 novembre 1993, fille de Michel Jaillet, artisan boulanger, et d'Isabelle Georgette Nugues, conjoint collaborateur, domiciliés à Montceau-les-Mines, et de François Marcel Claude Robert Duriaux, chef d'équipe, née à Saint-Rémy le 22 juillet 1992, fils de Roger Duriaux, ouvrier, et Marie-Antoinette Fevre, assistante maternelle, domiciliés à Champforgeuil.

Le couple est domicilié au 7 Montée de la Jacotte à Saint-Martin-d'Aucy.

Morgane et François ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux, en présence de leurs témoins, Aline Cécile Debize, fleuriste, née le 15 avril 1995, domiciliée à Mellecey, Laureen Jaillet, enseignante en activités physiques adaptées, née le 28 mars 1996, domiciliée à Saint-Rambert-en-Bugey (Ain), Rémi Michelet, responsable d'achat bois, né le 19 juin 1992, domicilié à Mellecey, et de Romain Raymond Robert Collin, travaux publics, né le 4 août 1984, domicilié à Sassenay.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l'échange des consentements et la remise des alliances, les jeunes époux et les témoins ont signé le registre de mariage civil.

Info Chalon leur adresse tous ses vœux de bonheur.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati