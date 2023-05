Les classes de CP et ULIS du groupe scolaire de Cruzille de Châtenoy le Royal ont voté pour le prix littéraire : Prix des Incorruptibles.

Dans les classes d’Annick Mathieu enseignante de CP et d’Alain Jarlan enseignant en classe ULIS, 3 livres sont arrivés ex aequo après le vote des jeunes élèves de Cruzille vendredi 12 mai 2023.

Le Prix des Incorruptibles est un prix de littérature jeunesse créé en 1988 par l'Association Le Prix des Incorruptibles (loi 1901) avec la collaboration de Françoise Xenakis. L'objectif était et est toujours de susciter l'envie et le désir de lire chez les plus jeunes à travers des actions lecture. Toutes les structures : écoles, collèges, lycées, bibliothèques, centres de loisirs, peuvent participer au Prix des Incorruptibles.

Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s'engagent à lire les ouvrages qui ont été sélectionnés afin de se faire leur propre opinion sur les livres et en finale, voter pour leur livre préféré. Le prix est décerné chaque année par des élèves issus de classes de maternelle jusqu'au lycée. La découverte des packs de livres proposés a eu lieu selon trois étapes : en octobre, présentation des ouvrages, entre novembre et avril, lecture des livres par les enfants en classe et en famille et en mai, vote des élèves pour désigner le livre qu’ils ont préféré.

« Pour mémoire, en 2022, pour la 33e édition du Prix, 480 309 jeunes lecteurs ont lu et voté pour leur livre préféré en France, dans les DOM/TOM et à l'étranger. C’est près de 9000 structures qui se sont inscrites en 2022 » (source Association Les Incorruptibles).

Ce vendredi 12 mai, pour cette 34ème édition, les 28 enfants de la classe de CP et de la classe ULIS de Cruzille ont voté dans leur classe afin de faire leur devoir électoral pour élire un des 6 ouvrages en liste pour le prix des incorruptibles, les 6 livres étaient :

Le singe roi, album d’Emma Robert, Illustration de Romain Lubière, (« J'ai une couronne ! Je suis le roi ! » Sur ces mots, le singe qui voulait être roi imposa ses ordres à tous les singes de la région…).

Le grand voyage de Quenotte, album de Jessica Meserve, (Les lapins aiment vivre entre lapins. Ils ne vont pas chercher plus loin que ce qu’ils connaissent et ce qu’ils aiment bien. Alors, lorsque Quenotte s’éloigne de son terrier : panique !...)

Le chien, le lapin et la moto, album de Kate Hoefler, Illustration : Sarah Jacoby, (Lapin vit dans un champ qu’il n’a jamais quitté, au bord d’une route qu’il n’a jamais empruntée…)

Les fantômes ne frappent pas à la porte, album d’Eulalia Canal ; Illustration de Rocio Bonilla, (Marmotte et Ours sont amis, mais Marmotte n’aime pas partager, surtout l’amitié d’Ours. Elle va tout mettre en œuvre pour éloigner les autres. Mais bientôt, un fantôme frappe à la porte…)

La double vie de Médor, album d’André Bouchard, (Un loup affamé traîne sa carcasse efflanquée à la recherche de quelque-chose à se mettre sous la dent. Attiré par l'odeur d'un repas qui mijote, il gratte à la porte d'un luxueux hôtel particulier. Une brave femme, le prenant pour un chien abandonné, va lui ouvrir et lui offrir le gîte et le couvert puis finir par l'adopter...)

Ma timidité, album de Séverine Vidal, Illustration de Marie Leghima, (« Pile au moment où j’allais dire le premier mot du poème devant la classe, mes mots sont restés muets. » Envahie par sa timidité qui lui empoisonne la vie, une petite fille décide de l’apprivoiser pour mieux vivre avec…)

Les élèves ont découvert les 6 livres en octobre. Mais avant d’élire le livre de l’année, ils les ont tous lus en classe et à la maison. Ils avaient même fait une première selection en classe en donnant leur avis sur chaque ouvrage.

Aline Serain, bibliothécaire , était présente pour ce vote et elle leur a demandé de raconter l'histoire de chaque livre. Les enfants ont parfaitement raconté chaque récit.

Une vraie élection avec Roland Bertin 1er adjoint président du bureau de vote, il était aidé de deux autres adjointes Marie-Thérèse Boissot et Nathalie Ferry. Chaque enfant a pris les six bulletins et une enveloppe. Il s’est ensuite isolé pour faire son choix et glisser le bulletin choisi dans l’enveloppe qu’il a déposé dans l’urne, il a signé le registre.

Le vote terminé, tous les élèves ont suivi le dépouillement effectué par Roland Bertin, Virginie, animatrice à la Bibliothèque, comptabilisait les voix de chaque ouvrage. De ce vote, il en est sorti 3 ex aequo, Le Singe roi, Le voyage de Quenotte et Les Fantômes ne frappent pas à la porte.

« C’est la première année en classe de Cruzille, les autres années les élèves venaient à la bibliothèque» a expliqué Aline Serain bibliothécaire.

Tous les votes sont centralisés au niveau national et l’annonce du 34e palmarès se fera courant juin.

C.Cléaux