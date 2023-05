Transfert de l’A38 au Département de Côte d'Or : une nouvelle étape franchie avec la signature de l’arrêté préfectoral

Conformément à sa volonté d’expérimenter de nouveaux transferts de compétence entre l’Etat et les Départements, François Sauvadet s’était montré favorable à la reprise des routes nationales sur le territoire côte-d’orien dès que le sujet avait été mis sur la table par le Gouvernement dans le cadre de la loi 3 DS. « Avec un réseau routier départemental de plus de 5 700 km, le Département de la Côte-d’Or a déjà fait la preuve de sa connaissance fine des problématiques afférentes aux routes et à leur sécurité. Nous disposons des moyens et des compétences pour assumer cette nouvelle charge. Nous avons par conséquent toute l’expertise et la légitimité pour reprendre en gestion propre cette route nationale traversant notre territoire » a-t-il souligné à plusieurs reprises pour motiver son souhait de reprendre les routes nationales.

Autre argument de taille avancé par François Sauvadet pour la reprise de cette route : « l’A38 entre Dijon et Pouilly-en-Auxois est un axe structurant pour connecter l’agglomération dijonnaise à l’Ouest de notre département et à l’A 6 en passant par la vallée de l’Ouche et l’Auxois, je ne veux pas qu’à terme cette autoroute soit concédée et qu’un péage payant y soit installé ».

Le Président Sauvadet avait alors présenté la candidature du Département à la reprise de cette route en juin 2022 et le Gouvernement a donné une suite favorable en janvier dernier. L’arrêté préfectoral signé le 2 mai dernier permet d’avancer sur ce transfert et plus particulièrement sur les conditions du transfert.

Un travail est également en cours avec la Métropole de Dijon afin de transférer à l’échelon départemental la section de l’A38 sur le territoire actuel de la métropole, dans un souci d’efficacité de l’action publique.