PETANQUE - Les juniors de l'Entente Givry-Marnay décrochent le titre départemental et une place pour les Championnats de Bourgogne

Le week-end du 6 et 7 mai avait lieu à Autun le Championnat départemental de Saône et Loire en doublettes mixtes avec 263 équipes en lice. La doublette givrotine Billy Martine et Montangérand Hervé s'est inclinée en quart de finale mais se qualifie pour les championnats de Bourgogne qui se joueront à Marzy dans la Nievre. Ils tenteront de décrocher leurs billets pour le championnat de France.



Ce dimanche 14 mai, c'est du côté des juniors de l'Entente Givry-Marnay que le championnat de Saône et Loire en triplettes juniors a réservé son lot de surprise. La triplette formée par Bourgeois Mathis et Mourot Yanis de Givry associés à Duclos Tom a décroché le titre départemental, et une qualification pour le Bourgogne, le dimanche 28 mai à Orchamps-Vennes, espérant décrocher leurs billets pour le championnat de France.