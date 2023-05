3 questions à Julie Dodet et Lisa Mazoyer à l’occasion de l’événement ‘Bloom’

Cette association avait déjà mis en place au mois d’avril un apéro-conférence au Caveau des Sources à Sennecey le Grand avec pour thème ‘L’évolution des paysages ruraux du territoire Bourgogne Franche-Comté animé par Mickaël Boisseau, professeur de biologie-écologie. Ce rendez-vous avait été couplé avec une exposition de photographie ‘Nos paysages’ en présence de l’artiste Galorbe. Le 27 mai, c’est la première édition de l’événement ‘Bloom’ qui aura lieu de 14h à 18h et qui propose rencontres et activités.

Julie, Lisa, quel rôle avez-vous dans l'association Nature Humaine ?

Nous sommes les cofondatrices de l’association. Nous gérons la coordination, la communication, la production, la direction artistique… Lisa est artiste plasticienne et graphiste et je suis coordinatrice de projets culturels et assistante d’artistes.

Quelle est la vocation de cette association et de quels constats est-elle née ?

Créée à Sennecey-le-Grand en 2021, l’Association Nature Humaine propose des actions et des événements pour sensibiliser au vivant par l’art et la culture. Elle organise des conférences, des ateliers, des expositions, mais son champ d’action de prédilection reste l’espace public. L’association cherche à s’implanter dans son territoire, à favoriser l’interdisciplinarité de l’art engagé pour la protection du vivant, à destination d’un large public, familier ou non de ces pratiques artistiques.

Nous avons constaté un manque d’ initiatives associatives sur ce domaine là, sur ce territoire et dans cet engagement. Soit on a des associations qui œuvrent pour l’écologie soit dans le côté artistique mais rarement les deux, dans le territoire proche du moins.

Nous avions envie d'orienter l’objet de notre association davantage vers la sensibilisation au vivant par rapport aux autres structures associatives dans lesquelles nous sommes également actives.

Envie aussi d’orienter une offre culturelle sur un sujet spécifique et très prolifique et inventif. L’idée d’ouvrir l’entrée dans ce sujet de manière poétique également.

Qu'est-ce qui sera proposé le 27 mai et à qui cela s'adresse-t-il ?

« Bloom » sera une journée festive autour du projet #loveplanet, avec restitution de toute la médiation menée en structures scolaires. Le public pourra découvrir une fanfare d'instruments en déchets recyclés, des lectures à voix haute, des ateliers arts-plastiques, une fresque du climat… C’est un événement qui s’adresse à tous, petits et grands.

SBR