Focus sur l’Union Musicale de Saint-Marcel après un beau concert à la salle Alfred Jarreau ce samedi 13 mai

L’occasion pour les musiciens de tester l’acoustique de la salle des fêtes entièrement refaite et le retour est sans appel :

« Vraiment parfait » a indiqué Severine Seas, secrétaire au sein de l’Union musicale.

Au programme : « Englishman in New York », « The Adam’s family » ou encore le grand succès planétaire « Skyfall ».

Ce sont 32 musiciens qui ont offert un concert plus que réussi à la petite centaine de personnes qui avaient fait le déplacement pour assister à cet événement.

Monsieur le Maire de Saint-Marcel, Raymond Burdin, accompagné de son épouse ainsi que Nathalie Gras, adjointe à la culture et Gilles Desbois, maire de Lans, étaient présents pour saluer le travail des musiciens ce samedi.



À noter que l’Union musicale de Saint-Marcel s’est associée à l’Harmonie d’Ouroux sur Saône depuis déjà un an et demi :

« Chaque entité musicale a énormément souffert de la période « Covid » c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous réunir » a expliqué Séverine.

De beaux projets en vue pour les musiciens puisqu’en plus des cours déployés à Ouroux sur Saône, l’Union Musicale va ouvrir une école de musique à Saint-Marcel à la rentrée de septembre !

Une journée découverte sera proposée au courant de l'été, Info Chalon ne manquera pas de vous donner tous les détails !

En attendant, si vous souhaitez plus amples informations et/ou rejoindre l’Union Musicale rendez-vous sur leur site web ici.

Leur prochain concert aura lieu le vendredi 9 juin à 20h30 à Saint-Marcel, rue du 11 novembre, dans le cadre des « Vendredis en folie » (Affiche ci-dessous).



Amandine Cerrone.