L'une des meilleures baguettes de tradition française de France se déguste... à Saint-Marcel !

La meilleure baguette tradition du Chalonnais est à Saint-Marcel.

Et c'est à la boulangerie-pâtisserie Le Wagonnet des pains, 19 Rue de la Villeneuve, qu'on la trouve. L'établissement a terminé parmi les vingt finalistes de la 9ème édition du concours de la Meilleure Baguette de tradition française.

L'occasion pour le député de la 5ème circonscription de Saint-Marcel, Louis Margueritte, et le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, Dominique Anract, de remettre un prix de finaliste à Nathalie Volatier, la gérante de cette boulangerie-pâtissierie de facto celle qui fait la meilleure baguette tradition du Chalonnais.

«C'est une immense fierté pour le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne Franche-Comté qui a ont été dignement représentés au niveau national par cette boulangerie-pâtisserie dont le savoir-faire est reconnu de ses pairs», nous dit le député.

Et c'est bien mérité, compte-tenu des conditions particulières de cette épreuve.

En effet, sous le chapiteau installé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, il fallait s'adapter à l'environnement mais surtout à la chaleur du mois de mai.

Chaque détail comptait : le temps de façonnage, de pause, de pétrissage. Ensuite, le jury jugeait les baguettes qui leur ont été présentées selon 5 critères : l'aspect, le goût, la cuisson, l'odeur et la mie.

Et si tous les candidats avaient les mêmes ingrédients, tous ont sorti une baguette différente.

Idéalement, une bonne baguette de tradition française doit avoir une croûte bien dorée, fine mais bien croustillante, les sillons bien ouverts, que la couleur s'éclaircisse vers le bas du pain qui doit être plat. Au niveau gustatif, bien que chaque boulanger digne de ce nom a sa petite recette pour le goût de sa baguette, elle ne doit pas être trop salée.

À noter que certaines graines ou farines spécifiques ajoutent des notes sucrées ou acides à la baguette.

Elle doit être cuite mais pas trop pour éviter de galvauder son goût. Toutefois, il ne faut pas non plus qu'elle reste trop blanche, au risque qu'elle ne lève pas assez ou pire : que la mie soit pâteuse en bouche. Pas d'explication particulière à donner en ce qui concerne son odeur : une bonne baguette sent bon, ni plus ni moins !

Quant à la mie, le critère qui fera toute la différence, elle doit aller de la couleur écrue jusqu'à jaune mais surtout avoir des alvéoles irrégulières, indice que vous avez bel et bien à faire à un pain maison.

Quant à la baguette du Wagonnet des pains, n'hésitez pas à nous donner votre avis !



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati