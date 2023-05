Rencontre avec Mélanie, la nouvelle directrice des « Voiles de Saône »

Le parcours Vita, chacun connaît… Le golf de la Roseraie, aussi… Il vous reste à découvrir Les Voiles de Saône : le bar-restaurant a achevé sa nouvelle mue dans son écrin de verdure, en bord de rivière.

Vous étiez DRH et désormais, vous voilà directrice des Voiles de Saône. C’est une nouvelle vie ?

Mélanie : Oui, on peut dire ça. Je n’avais plus du tout envie d’être DRH. J’avais besoin de renouveau. Ça n’a rien à voir avec le Covid et les évènements traversés ces derniers mois. Il y a quelques années, j’avais déjà eu une courte expérience dans le domaine de la restauration. Et puis j’ai rencontré Emmanuel Maréchal, il m’a proposé ce poste, et j’ai accepté de relever le défi. C’est une nouvelle aventure.

Les Voiles de Saône est ouvert depuis fin avril 2023. Comment se sont passés les premiers jours ?

Mélanie : Mes missions ici consistent à gérer les équipes, les emplois du temps de chacun, la communication et l’administratif. Mais je dois avouer que, tant que les équipes ne sont pas encore totalement formées, je suis beaucoup en restauration.

À propos des équipes, comment s’est passé le recrutement ?

Mélanie : J’ai la chance d’avoir une équipe cuisine au top ! En ce qui concerne le service, comme beaucoup de nos confrères dans le métier, nous sommes à la recherche de 2 postes en salle.

S’il y a des intéressés parmi vos lecteurs, ils peuvent nous écrire directement à cette adresse mail pour convenir d’un rendez-vous : lesvoilesdesaone@gmail.com .

Vous bénéficiez d’un emplacement rare à Chalon : vue magnifique sur la rivière et les bateaux amarrés, grande terrasse entourée de pelouses… Pendant les beaux jours, vous risquez d’attirer du monde !

Mélanie : C’est notre but et nous sommes là pour ça. Et surtout, nous voulons que nos clients profitent au mieux de l’endroit. Nous avons en effet la chance d’être situés à un endroit exceptionnel avec le golf, la roseraie, le parcours de santé, les balades en bords de Saône et tout ça, à seulement quelques minutes du centre-ville, si surprenant que cela puisse paraitre !

Nous réfléchissons donc à mettre en place le maximum de divertissements, et il y en aura pour tous les âges ! Un glacier, des jeux pour les enfants, des concerts, des soirées spéciales et bien d’autres évènements seront régulièrement programmés.

Bref, l’objectif des Voiles se Saône est de satisfaire le plus grand nombre, que nos clients viennent en famille, entre amis, collègues de travail, le midi ou le soir.

Avec Emmanuel Maréchal, nous avons encore une multitude d’idées pour optimiser ce lieu, mais je vous en parlerai un peu plus tard.

Quelques infos pratiques à nous donner ?

Mélanie : Comme je l’ai dit, nous sommes situés à quelques minutes seulement du centre-ville de Chalon, avec un grand parking gratuit et très facile d’accès.

Nous sommes ouverts tous les jours. En ce qui concerne la restauration, c’est ouvert le midi et le soir du mercredi au dimanche.

Publirédactionnel Nathalie DUNAND

Bar-Restaurant Les Voiles de Saône

Prairie Saint-Nicolas

71380 Châtenoy-en-Bresse

Tél. : 03 85 41 57 14

Mail : lesvoilesdesaone@gmail.com

Site internet : https://les-voiles-de-saones-chatenoy-en-bresse.eatbu.com

Page FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100092662658101