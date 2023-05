Succès du spectacle des élèves de 3e cycle des Conservatoires de Chalon et Mâcon

Le photoreportage info-chalon.com

Mercredi 17 Mai à 20 heures avait lieu à l’Espace des Art, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, le spectacle-atelier des élèves des deux conservatoires de Chalon et de Mâcon dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques ; un spectacle qui a été coréalisé avec l’Espace des Arts et le Conservatoire du Grand Chalon, soutenus par le Département de Saône-et-Loire.

Ainsi, les élèves de 3e cycle du Conservatoire du Grand Chalon et du Conservatoire de Musique et de Danse Edgar Varèse de Mâcon se sont partagés le plateau à la plus grande joie du public venu nombreux.

Reprise de répertoire, création ou recréation, les élèves ont proposé un travail chorégraphique d’artistes ; une belle occasion pour le public de découvrir à la fois l’univers artistiques des chorégraphes et les jeunes danseurs de ces deux établissements.

5 chorégraphies ont été proposées au cours de cette soirée :

« LA SYLPHIDE » : Danse classique - CRR Chalon

Ballet du 19e siècle ayant connu le succès dès sa sortie, en 1832, qui a été repris par de nombreux artistes, dont Auguste Bournonville, qui en a fait l’une des versions les plus fascinantes et jamais créées.

« DU DÉSIR D’HORIZON » : Danse Contemporaine - CRR Chalon

L’horizon c’est le futur, une ligne de fuite, un espace ouvert, le chorégraphe propose aux interprètes une traversée où d’un état à l’autre, il s’agit d’interroger la dimension de l’exil intérieur, que chacun porte en soi, comme une parcelle inaltérable de force, de lutte et de désir.



« THE ROOTS TRANSMISSION » : Danse Hip Hop - CRR Chalon

Une chorégraphie illustrant les contours de la danse hip hop et qui use de la virtuosité et de la poétique du corps. Cette chorégraphie montre que la danse hip hop est avant tout une aventure humaine permettant de susciter l’émotion au près du public.

« THE FALLING SARDUST » : Danse Contemporaine - Conservatoire de Mâcon

Ce spectacle rempli d'humanité propose un autre regard sur la danse contemporaine en mêlant 3 styles de danse que sont le contemporain, le hip hop et le classique pour les détourner et les éloigner de leurs origines.

« NADIR…LES OUBLIÉS » : Danse Jazz - CRR Chalon

Cette chorégraphie riche en émotions raconte l’histoire d’un homme entre deux mondes, ombres et lumières, et deux atmosphères musicales.



Lors de cette soirée, on notait la présence de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon…

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B