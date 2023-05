Les F 18 des Coquelicots en rassemblement ABS 71 ont réalisé une belle saison

Cela méritait bien un petit clin d’œil info-chalon !

Ça y est ! C’est la fin de saison pour les rugbywomen F18 des Coquelicots qui étaient en rassemblement ABS 71 (2 joueuses de Buxy et 2 joueuses du Creusot). Elles terminent leur saison à Loriol en 8eme de finale du Championnat de France à XV (après une superbe saison avec 10 victoires, un nul et une défaite et une qualification pour les phases finales).

Dimanche dernier, elles ont affronté Toulon avec une équipe privée de deux éléments moteurs, mais elles ont fait bloc pour mener 18 à 17 à la mi temps. En deuxième période, les 2 sorties sur blessure ont désorganisé la ligne de 3/4 et Toulon en a profité pour marquer et creuser l’écart.

Malgré leur courage et leur domination en fin de match l’équipe de l’ABS 71 a connu la défaite 34 à 25 mais qui laisse des regrets vu les possibilités de l'équipe au complet

Sincères félicitations à toute l’équipe pour leur beau parcours !

J.P.B