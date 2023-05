Un week-end bien rempli en victoires pour les licenciés du Vélo Club de Saint-Marcel (VCSM) !

Dès samedi matin, Odette Picard est montée sur la seconde marche du podium à la cyclosportive « Bernard Thévenet » à Vitry-en-Charollais.

Samedi après-midi, Claude Gallet et Jean Michaudet ont participé quant à eux à la course de Saint Etienne du Bois dans l’Ain où ils ont respectivement terminé 30ème et 16ème des catégories 4 et 5 à l'arrivée au sprint du peloton.

Dimanche, c’est à Écuisses, que 9 licenciés du VCSM ont pris le départ d’une course présentant un circuit assez exigent.

Jocelyne Zacchia continue d’exceller après sa victoire à Baudrières puisque qu’elle est montée sur le podium à la 3ème place.

Stéphanie Pillon Braillon accède quant à elle à la catégorie 5 avec sa victoire en catégorie 6 pour cette course écuissoise.

Pierre Navoizat, de son côté, a remporté la 5ème place en catégorie 4. Course après course, le cycliste grappille des places et il est fort possible que dès la prochaine course, il monte sur le podium.

Voici les résultats des 6 autres san-marciaux à Écuisses :

Pascal Poulleau : 2ème en catégorie 6

Michel Villermaux : 2ème en catégorie 5

Jean Michaudet : 4ème en catégorie 5

Franck Villermaux : 10ème en catégorie 5

Tony Zacchia : 11ème en catégorie 5

Claude Gallet : 15 ème en catégorie 4

Jean-Marc Gautheron, président du VCSM et l’ensemble du club félicitent vivement leurs licenciés pour ces belles performances.

Prochaine étape à Joncy ce dimanche 21 mai pour le championnat FSGT 71 où les cyclistes du VSCM risquent bien une fois de plus de briller !

Amandine Cerrone.