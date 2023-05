142 convives au repas des aînés à la salle des fêtes de Crissey dimanche 14 mai.

C’était un dimanche de fête pour les aînés de la commune de Crissey avec le repas offert par le CCAS en partenariat avec la municipalité.

475 invitations pour le repas ont été envoyées à tous les habitants âgés de 70 ans et plus. 142 personnes ont répondu et se sont retrouvées à table ce dimanche 14 mai.

Toute la décoration de la salle a été réalisée par les bénévoles.

Dès que les convives ont pris place à table, un apéritif avec des gougères leur a été servi par les bénvoles.

Le service a été assuré par les bénévoles, le CCAS, les élus de la commune et les conjoints, ce qui leur a permis de discuter un peu avec les aînés.

Catherine Lauriot, première adjointe représentant le maire Pascal Boulling, s’est adressée aux convives dans un court discours : « …Ce "repas des anciens" qui n’en a que le nom, tant je me trouve toujours face à un public jeune, beau, enthousiaste et dynamique… C’est un jour dédié à l’amitié et la solidarité... Cette année, nous n’avons pas souhaité faire appel à des artistes. Ce banquet ne sera pas interrompu à plusieurs reprises pour laisser place à une animation. Vous aurez donc tout le temps de déguster vos différents mets et la conversation avec vos voisins en sera certainement facilitée…"

Les séniors se sont délectés du "Pressé de canard au foie gras en entrée, du Filet de sandre, de la Fraicheur à la noix et au Macvin, du Suprême de pintade, pour finir sur un Entremet moelleux aux deux chocolats", le tout arrosé d’excellents vins.

Ce repas a été aussi l’opportunité pour le CCAS de remettre un petit cadeau à la doyenne Andrée Demont et au doyen Roland Reniaut, présents au repas.

Tous ont passé un bel après-midi et ils sont prêts pour le prochain repas ou après-midi convivial.

C.Cléaux