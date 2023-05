Ceinture Noire pour Nicolas BRUNON.

Nicolas BRUNON est un sportif accompli et ouvert à toutes sortes de disciplines sportives.

Arrivé tardivement au contact du Judo, ce masseur Kinésithérapeute de profession, à tout d’abord commencé dans le Club de Louhans sous la houlette de Philippe VIALET, l’un des rares 6èmes Dan du département de Saône et Loire. Depuis que Nicolas habite Chalon, il a certes gardé son lien fort avec son club d’origine mais il a aussi poussé les portes du Dojo de la rue de la paix où Yann DU CLOSEL, le directeur technique, l’a accueilli comme il se doit.

Assidu sur chaque entraînement, Nicolas a gravi tout les échelons des grades et s’est naturellement fixé l’objectif de la ceinture noire. Se préparant dans chacun des 2 clubs auxquels il est maintenant attaché, ses 2 professeurs Philippe et Yann, ont su, en bonne entente, lui apporter les différents conseils pour atteindre son but, ce qui n’est jamais simple quand on commence cette discipline après l’âge de 40 ans.

Kata, puis UV technique, UV arbitrage et enfin les points qu’il a fallu marquer en combats.Toutes ces étapes ont été acquises avec succès et c’est tout naturellement que Nicolas a pu fêter son nouveau grade, d’une part dans son club d’origine à Louhans puis dans son club d’adoption à Chalon. Une bien belle récompense pour Nicolas qui a su montrer à la jeune génération qu’il est important de se fixer des objectifs afin de s’épanouir.