AVIS DE DECES - Madame Anne-Marie BONNAMOUR née CHARPY

CHALON-SUR-SAÔNE - DAMEREY



Emmanuelle, Marie et Guillaume ses enfants

ainsi que leurs conjoints ;

Jean-Baptiste et Maurane, Thomas et Elodie, Lilou

ses petits-enfants ;

Caleb, son arrière-petit-fils ;

Christine et Françoise ses sœurs et leurs conjoints,

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès soudain de

Madame Anne-MarieBONNAMOUR

née CHARPY

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 24 mai 2023, à 15 heures, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-Sur-Saône.

Elle a rejoint son époux,

Jean-François,

décédé en 1987.