Saint-Marcel/Tournus et Beaune - 3 dates de concert pour le Choeur Opus 71

Le chœur OPUS 71 vous propose, cette année, de partir à la rencontre de trois compositeurs ayant construit leur carrière en Allemagne, et contribué, par leur immense talent, à la grandeur de la musique baroque européenne, du début du XVIIème siècle jusqu’au milieu du XVIIIème.

Arrêtons-nous d’abord chez Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707), le Maître de Lübeck. Compositeur prolifique et inventif, organiste renommé dans toute l’Europe du Nord, virtuose de l’improvisation, il attire à Lübeck, de nombreux musiciens désireux de l’entendre jouer et de suivre ses enseignements. Il en sera encore ainsi en 1705, lorsqu’un jeune organiste de 20 ans, Jean-Sebastien Bach, traversera l’Allemagne à pied pour le rencontrer ... Ce sera le choc de sa vie, un fulgurant déclic...

Nous retrouvons Jean-Sebastien BACH (1685-1750) en 1718 à Köthen, puis en 1731 à Leipzig, où il occupe maintenant le prestigieux poste de Cantor. Son œuvre est monumentale, essentiellement à la gloire de son Dieu, sa foi et sa technique sont immenses. Alors, quand ses compositions expriment la joie ou la peine, l’allégresse ou la douleur, ses nouvelles « mélodies » sont toujours emplies d’une profonde sincérité et d’une sérénité absolue.

L’étape suivante est inattendue, puisqu’elle est une invitation à regarder par-delà les montagnes, vers la lointaine Italie, berceau du Baroque. Les musiciens nous transportent à Venise dans les années 1700, chez Alessandro MARCELLO (1673-1747), philosophe, mathématicien et compositeur, dont Bach a tant aimé le concerto pour hautbois et cordes qu’il en a composé une transcription pour orgue.

Nous terminons notre promenade à Dresde, en 1738, chez le tchèque Jan Dismas ZELENKA (1679- 1745). Il est musicien et compositeur de musique sacrée à la Cour catholique de Dresde, une des plus fastueuses d’Europe. Son œuvre instrumentale et vocale est aussi abondante que passionnée, très expressive et colorée, son art du contrepoint et sa technique sont incontestés, n’empêchant pas des mélodies inventives et des harmonies parfois surprenantes.

Les dates de concerts :

vendredi 16 juin, église de St Marcel, 20h30.

samedi 17 juin, abbatiale de Tournus, 20h30.

dimanche 18 juin, collégiale de Beaune, 18h00.

Programme :

- D. BUXTEHUDE : cantate « der Herr ist mit mir » qui se termine par un célèbre « alleluia » sous forme de chaconne avec basse obstinée.

- J-S. BACH : la cantate 140 dite « cantate du veilleur » et la cantate 202, cantate profane pour un mariage.

- A. MARCELLO : concerto pour hautbois et cordes en ré mineur.

- JD. ZELENKA : « Miserere en C minor » ZWV 57, riche en surprises.