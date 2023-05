Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté obtient la labellisation grand INSEP 2021-2024

Ces centres ont pour mission première d’accompagner les sportifs de haut niveau et leur encadrement vers l’excellence. La campagne de labellisation 2021-2024 s’inscrit donc pleinement dans l’ambition de fédérer, faire travailler en réseau et favoriser la progression des centres d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Le label grand INSEP 2021-2024, de nouveaux critères :

Le label grand INSEP est une marque de qualité accordée aux centres qui répondent aux exigences de la performance sportive de haut niveau. Cette marque s’inscrit dans une dynamique collaborative d’amélioration continue. Le label grand INSEP est construit autour de quatre piliers structurants : « Bien s’entraîner », « Bien se soigner », « Bien vivre », « Bien se former ».

Autour de ces quatre piliers gravitent des champs d’optimisation de la performance : la dimension physique, la dimension mentale, l’innovation et la recherche (« Bien s’entraîner »), le médical-paramédical (« Bien se soigner »), le bien-être des Sportifs de Haut Niveau (SHN) et l’accueil des sportifs internes et des stages de haute performance (« Bien vivre »), le suivi socio-professionnel et la formation des SHN (« Bien se former »).

Sur la version 2016-2021 du label, les infrastructures sportives et d’accueil étaient au centre des candidatures. La version 2021-2024 du label a évolué vers de nouveaux critères de labellisation, orientés cette fois majoritairement sur les personnes ressources pouvant accompagner les SHN. Ainsi, s’assurer qu’un centre met bien à disposition, sur site ou à proximité immédiate, toutes les ressources humaines nécessaires pour l’optimisation de la performance des Sportifs de Haut Niveau.

Le process de labellisation répond à des exigences bien précises. Une fois que le centre est labellisé, il intègre donc officiellement la dynamique du réseau grand INSEP.

De manière institutionnelle, cela signifie qu’il peut participer à tous les temps de gouvernance du réseau, comme les Conseils stratégiques ou les Bureaux du RGI, qui sont des temps de pilotage durant lesquels sont décidées les grandes orientations du réseau grand INSEP.

Pour le centre labelisé, l’appartenance à un réseau national d’envergure, piloté par l’INSEP, vaisseau amiral du sport français. lui permet d’avoir un poids stratégique et politique majeur et pouvoir parler d’une seule et même voix, celle du réseau, auprès des différents interlocuteurs.

« La labellisation 2021-2024 de ce centre renforce le réseau national d’accompagnement du sport de haut niveau. Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté continuera donc, à travers la dynamique du réseau grand INSEP, d’être un atout permettant de faire rayonner l’expertise sportive française. Alors que se profilent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la volonté de l’INSEP et du réseau grand INSEP est de garantir l’environnement de la performance du sportif de haut niveau, « où qu’il vive, où qu’il s’entraîne, où qu’il se prépare à gagner ». explique Fabien CANU, Directeur général de l’INSEP.

Présentation du CREPS Bourgogne-Franche-Comté

Depuis 1942, le CREPS Bourgogne-Franche-Comté intervient dans le sport, la jeunesse et l’éducation populaire. Depuis la loi NOTre, le Ministère chargé des sports et la région Bourgogne-Franche-Comtés en sont les tutelles. Plus de 80 personnes travaillent au CREPS, avec une pluralité de métiers représentée pour un budget de plus de 6 millions d’euros.

De nombreuses missions y sont assurées, aucune fonction n’étant externalisée : formation, entrainement, médical, hébergement, restauration, entretien, finance, numérique. Le CREPS est identifié expert pour l’accueil et la formation professionnelle des métiers du sport et de l’animation. Le prisme du sport de haut-niveau y est central, notamment de par l’accompagnement de plus de 1200 athlètes par la Maison régionale de la performance intégrée au CREPS.

Le CREPS est également une des références nationales sur le numérique via des formations ouvertes à distance (FOAD). Il porte pour l’ensemble des 22 établissements du Ministère, l’Appel à Projet DEFFINUM, d’un montant de 5,4 M€, qui permet d’augmenter l’employabilité des cadre sportifs et parasportifs grâce au numérique.

La Direction Générale des Finances Publiques et le Ministère des Sports et des JOP ont décidé d’y installer le Groupement Comptable National des CREPS en septembre 2023. 25 millions d’euros de travaux de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l’Etat ont modernisé l’établissement afin d’optimiser ses capacités d’accompagnement à la performance, l’accessibilité et la sobriété énergétique en développant un nouveau modèle économique.

Un bâtiment d’hébergement aux normes 3 étoiles y est rénové et un centre de préparation et de performance athlétique » (C2PA) y est créé pour répondre aux protocoles d’entrainement du sportif (préparation physique, suivi médical, récupération, innovation et recherche, etc.).

Le CREPS est labellisé « Génération 2024 » et « Centre de Préparation au Jeux (CPJ) Paris 2024 », pour huit sports olympiques et deux sports paralympiques. Il accueillera, dans la dynamique des JOP de Paris 2024, des équipes nationales et internationales.

« Le CREPS Bourgogne-Franche-Comté a su, durant 80 ans, s’adapter aux nombreux usagers qui sont en recherche de performance, de formation et d’accueil. Situé au cœur de la métropole, cet établissement répond à toutes les exigences de nos usagers. Le concours de la région et de l’Etat permet au CREPS d’être un établissement à la pointe de la performance, de l’accessibilté, de la sobriété énergétique. Ses missions nationales sur le numérique et les finances publiques le renforcent sur son expertise et sa notoriété. De ses 23 hectares initiaux, le CREPS de Dijon devient le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté en réseau sur l’ensemble du territoire.» explique Pascal BONNETAIN, directeur du CREPS Bourgogne-Franche-Comté.