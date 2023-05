Accident sur la rocade de Chalon ce lundi

Il était guère plus de 16h quand l'alerte a été donnée. 6 personnes sont impliquées dans l'accident de la route.

L'accident s'est déroulé sur l'avenue Pierre Lardy à Chalon vers 16H30. Une collision impliquant deux véhicules et 6 personnes, et provoquant de gros ralentissements sur ce secteur clé de la rocade. 14 sapeurs-pompier sont sur place. Il est recommandé d'éviter le secteur en remontant l'avenue, le temps des opérations de secours et de nettoyage de la chaussée. La police municipale est sur place.