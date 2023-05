Un timbre « premier jour » pour le Championnat de France de Philatélie

La curiosité philatélique lors de cette édition du Championnat de France de Philatélie et du 96e Congrès de de la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) sera l’émission « Premier jour » d’un timbre poste représentant Chalon sur Saône.

Choisi par la Municipalité et d’une valeur d’affranchissement de 1,16€, ce nouveau timbre représente le quai Gambetta et la statue de Nicéphore Niepce. La vignette attenante au timbre et détachable représente, quant à elle, Marguerite Boucicaut, d’origine de Saône et Loire et épouse d’Alphonse Boucicaut, fondateur du premier grand magasin « Au Bon Marché » à Paris. A sa mort elle légua son immense fortune à des oeuvres de bienfaisance et, entre autres, a crée ce qui a été la maternité, devenue un laboratoire, avenue Boucicaut.

Sur la feuille de timbres on retrouve en partie haute, l’arcature trilobée à clairevoie qui borde les galeries du cloître gothique de la cathédrale Saint Vincent et sur les marges verticales, les plaques ornées des trois cercles d’or des armoiries de Chalon qui signalent le « Chemin de l’Orbandale », le circuit touristique parcourant la ville

Crées et gravés par Pierre Albuisson, un Saône et Loirien, ce sont 705000 exemplaires qui sont édités par La Poste, partenaire de Philafrance 2023 et qui seront vendus en exclusivité durant les quatre jours au parc des expositions de Chalon sur Saône puis à partir du 30 mai dans toute la France

Deux oblitérations et une vignette Lisa

Seront également édités pour la circonstance : une oblitération Premier Jour du timbre Chalon sur Saône du 26 mai 2023 et le deuxième Premier Jour, pour l’oblitération du 96e Congrès National de la FFAP.

Une vignette dite Lisa ou libre service affranchissement, timbre distribué par les automates en fonction de la valeur choisie par le client de La Poste, sera également émise. Elle sera illustrée par des montgolfières représentant la manifestation annuelle des Montgolfiades de Chalon sur Saône et du Grand Chalon.

Sans oublier les 9 souvenirs philatéliques qui seront mis en vente au prix de 3,50€ l’unité, sorte de cartes postales sur lesquelles il sera possible de retrouver Marguerite Boucicaut, le quai Gambetta, la Tour du Doyenné, Cabache et les Montgolfières

JC Reynaud