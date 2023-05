A Crissey, les 9,10 et 11 juin, c'est soirée théâtre avec "Adopteuneprincesse. Com »,

Ça y est, notre année de répétitions touche à son but et notre nouveau cru sort des planches dans quelques jours.

Vous avez toujours été et/ou êtes toujours nos plus grands supporters. Nous avons le plaisir de vous présenter notre pièce « Adopteuneprincesse. Com », lors de nos représentation les 9, 10 et 11 juin 2023 à la salle des fêtes de Crissey.

« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants... ou peut-être pas. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui s'est réellement passé lorsque les princesses ont quitté leur tour d'ivoire pour entrer dans le monde réel. Et si elles avaient un moyen moderne de trouver un prince charmant ? Bienvenue sur Adopte une princesse.com. Une comédie moderne qui vous montrera que les contes de fées peuvent être tout sauf traditionnels. Alors, préparez-vous à vous amuser et à vous faire surprendre en découvrant la véritable fin de leur histoire. »

Vous pouvez acheter vos billets et réserver vos places en ligne sur https://www.billetweb.fr/adopteuneprincesse-com