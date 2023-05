Ca gaze toujours fort quand il s'agit d'arpenter un terrain de foot !

On ne pouvait pas rater l'occasion ... Mercredi soir, Claude Menella, était encore de la partie, malgré ses nombreuses activités associatives et bénévoles sur le Chalonnais. Alors lorsqu'on a sifflé la photo de groupe au sein du Football Club Chalon, c'est au pas de course que l'ancien gazier est venu rejoindre l'équipe.