Pôle Emploi deviendra bientôt France travail

Changement de nom mais aussi de stratégie pour Pôle emploi. Le gouvernement a en effet annoncé que l'établissement public deviendra France travail au 1er janvier 2024. Cette évolution a été décidée dans le cadre de l'objectif de plein-emploi poursuivi par le président de la République. Il s'agit de construire un réseau unifiant sous une même entité l'ex-Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi, afin de permettre l'inscription systématique et facilitée pour toutes les personnes en recherche d'emploi ou d'une orientation. Selon le ministère, « l'émiettement des acteurs et des procédures » empêche actuellement d'identifier correctement les personnes ayant besoin d'un parcours d'insertion ou d'un accompagnement spécifique.

Pour rappel, Pôle emploi est né en 2008 de la fusion entre l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et le réseau Assédic, justement à des fins de simplification.