AVIS DE DECES - Monsieur Serge BOULANGER

VARENNES-LE-GRAND



Mireille, son épouse ;

Rachel et Christophe BOULANGER-MICHEL, Céline et Laurent BOULANGER-LECUELLE, ses filles et leurs époux ;

Aymeric et Sabrina, Anne-Laure et Adrien, Margaux et Baptiste, Théo et Coline, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

Jean-Charles et Catherine, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge BOULANGER

Ancien Laitier

survenu le 20 mai 2023, à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 1er juin 2023, à 10 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.