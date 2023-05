L'inflation, nouvelle cause d'abandons d'animaux

Alors que l'inflation pèse lourdement sur le budget des ménages depuis plus d'un an, ses conséquences n'affectent pas que notre panier de courses. Nos boules de poils sont elles aussi victimes de l'augmentation du coût de la vie car, faute de moyens, de nombreux foyers décident de se séparer de leur animal, ce qui a provoqué une hausse des abandons de 15 % au premier trimestre 2023. Le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne, a ainsi déploré au micro de RTL la situation des refuges déjà quasiment à saturation : « 6 400 animaux sont aujourd'hui présents alors que notre capacité nominale est de 7 500. » Des chiffres d'autant plus alarmants que la période estivale, qui représente chaque année un pic d'abandons en raison des départs en vacances, approche à grands pas. Le contexte économique difficile a également un impact négatif sur les adoptions, 25 % des Français retardant celles-ci pour des raisons financières liées à l'inflation, tandis que 21 % y renoncent carrément d'après un sondage réalisé par OpinionWay pour la SPA.



Lauren Ricard