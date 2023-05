Pensez à bien vous informer pour bien protéger votre maison !

À l'approche des périodes de vacances, les publicités pour des systèmes de surveillance se multiplient et les ménages s'équipent en urgence par peur d'être victimes d'un cambriolage. En revanche, peu sont ceux qui font attention à leur couverture assurantielle…

Si la belle saison rime le plus souvent avec farniente et vacances, elle est aussi une aubaine pour tous les malfaiteurs qui en profitent pour vider les maisons en l'absence de leurs propriétaires ! Après un fort recul pendant la crise sanitaire, les cambriolages de logements ont en effet augmenté de 11 % en 2022 selon les données du ministère de l'Intérieur.



TROP DE FLOU

D'après un sondage réalisé en avril auprès de 2 516 personnes par l'entreprise Kiwatch, spécialisée en vidéosurveillance et alarme, 71 % des participants ont peur d'être cambriolés pendant leurs vacances (dont 54 % ont très peur et 17 % seulement un peu). Pourtant, peu sont ceux qui sont au fait de leur couverture assurantielle sur le sujet : 7 % sont confiants sur leur contrat et 32 % ne le sont qu'en partie. Pire encore, 48 % ignorent que les remboursements attribués en cas de cambriolage sont liés à la valeur de patrimoine déclarée lors de la souscription du contrat multirisques habitation mais aussi aux systèmes de protection du logement.



Avant de courir acheter toute la panoplie du parfait scélérophobe, commencez donc par feuilleter votre convention ou, plus simple, contactez votre assureur pour savoir ce qu'il impose comme équipement minimum. Le plus souvent, verrous et volets suffisent en termes d'assurance mais selon la zone géographique, le type de logement ou encore les garanties proposées, le contrat peut exiger l'installation de barreaux de sécurité, voire une alarme ou un système de surveillance.



GARDEZ VOS JUSTIFICATIFS

Enfin, la plupart des personnes interrogées par Kiwatch ne pensent pas à informer leur assureur habitation lors de l'acquisition de nouveaux biens (57 %), tandis que 53 % ne conservent pas les factures d'achat ou n'en a aucune idée. Rappelons que ces justificatifs sont pourtant essentiels pour être indemnisé au mieux ! En effet, à défaut de preuves de vos possessions (factures, photos, certificats), l'assureur pourra être amené à appliquer un forfait d'indemnisation bien moins avantageux…



La règle d'or est donc de constituer un dossier spécifique pour y ranger soigneusement toutes les factures de votre mobilier, électroménager, bijoux et autres affaires personnelles onéreuses. Dans l'idéal, c'est également utile d'en avoir une copie stockée dans un coffre-fort numérique, ce qui sera précieux en cas de dégât des eaux ou d'incendie.



J.P.