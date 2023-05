Au Stade Léo Lagrange, des recrutements très innovants proposés à Chalon

Des recruteurs et recrutés anonymes

Tout le sens de l'exercice proposé ce mardi au stade Léo Lagrande reposait sur ce caractère anonyme. Des équipes constituées et formées, associant des recruteurs et des personnes en recherche d'emploi, et une manière d'effacer le rôle de chacun, et surtout de révéler son savoir-être au grand jour... au-delà du simple savoir-faire.

Lancée par l'entremise du PLIE et du club de football de l'ACF, tous les partenaires habituels des questions de l'emploi se sont finalement associés à l'opération "Du stade vers l'emploi". Une jolie expérience permettant de briser les regards et les attitudes recruteurs-chercheurs d'emploi et d'ouvrir la voie à de nouvelles relations au sein des entreprises.

Toute la matinée, les candidats et les recruteurs, seulement identifiés par leurs prénoms, se sont associés en équipe et engagés dans une pratique sportive, sous la conduite d’encadrants de FORMAPI

Les activités ont été conçues de manière à mettre en valeur les qualités professionnelles, humaines et relationnelles: esprit d’équipe, capacité d’écoute et de mobilisation, rigueur, sens de l’anticipation... L’idée centrale étant que recruteurs et candidats puissent se découvrir autrement, sans le filtre formel de l’entretien professionnel et du CV. En créant une relation de proximité, au travers de la pratique sportive, puis d’un repas en commun, les managers RH et les candidats ont pu mieux aborder le deuxième temps fort de la journée, avec des entretiens programmés l’après-midi et ouvrant sur près de 150 postes différents.

24 entreprises ont répondu présentes à cette première initiative qui en appelle surement d'autres.