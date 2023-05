Les nouveaux locaux de la gendarmerie de Givry officiellement inaugurés

C'est un dossier vieux de 8 annnées qui vient de se solder à Givry. Huit années de concertations, d'avancées mais aussi de reculades, huit années pendant lesquelles les élus Givrotins notamment auront du maintenir la pression pour que la brigade de Givry trouve des locaux dignes de ce nom, tant pour les militaires mais aussi et surtout pour leurs familles.

La boucle est désormais bouclée avec l'inauguration officielle des locaux flambant neufs en présence d'Yves SEGUY - Préfet de Saône et Loire, Guillaume DARD - Commandant du groupement de Saône et Loire, Thomas CHOTTIN - Commandant de la Compagnie de Chalon, Lionel DUPARAY - Président de l'OPAC de Saône et Loire, Rémy REBEYROTTE - Député de Saône et Loire, Olivier TAINTURIER - Sous Préfet de l'arrondissement de Chalon, Dominique LANOISELET - Conseillère départementale du canton de Givry et Sébastien RAGOT - maire de Givry.

10 logements allant du T3 au T5 ont été rénovés par l'OPAC de Saône et Loire qui reste propriétaire du foncier et une réelle volonté d'apporter plus de conforts aux gendarmes et à leurs familles respectives, mais aussi directement aux victimes.

Un site qui répond au nouveau référentiel de sécurité

La gendarmerie de Givry revisitée répond aux "dernières exigences en matière de sécurité" sur les 400 m2 de surface utile. Les travaux finalisés il y a quelques jours permettent "d'écrire une nouvelle page de l'Histoire des gendarmes qui s'ouvre aujourd'hui" a lancé Sébastien Ragot, fier que Givry ait réussi à maintenir la brigade malgré les vicissitudes administratives.

Un travail relationnel entre la municipalité de Givry et les militaires que le Colonel Dard, chef du groupement départemental, a tenu à mettre en avant.

La dernière portée par l'OPAC ? Place au département de Saône et Loire

Lionel Duparay, Président de l'OPAC de Saône et Loire, a tenu à déplorer l'impossibilité donnée au bailleur social de porter d'autres initiatives du genre, notamment sur les montages financiers. Une situation qui oblige à reviser son plan d'accompagnement aux gendarmeries. Fort heureusement, c'est bien le Conseil Départemental qui a tenu à prendre le relai. Une annonce formulée il y a quelques semaines par André Accary, en séance plénière à Mâcon.

Des arbitrages du Ministère de l'Intérieur attendus d'ici fin juin - début juillet

Trois nouvelles brigades et une en confortement à celle d'Autun sur notamment les questions environnementales devraient être confirmées d'ici quelques semaines. "Le dossier est de très grande qualité" selon les informations recueillies par Rémy Rebeyrotte. Une manière de souligner que les choses avancent en Saône et Loire. "La marque d'attention et de considération" des pouvoirs publics a été particulièrement saluée ce mercredi.

Laurent Guillaumé