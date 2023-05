Patiss’Moon : Anaïs Petit cartonne avec ses pâtisseries à Epervans !

Anaïs Petit, 29 ans, a pris les choses en main du côté d’Epervans avec un « corner » pâtisserie et traiteur en livraison et à emporter.

Après avoir décroché un CAP pâtisserie et cuisine et avoir travaillé plus de 9 ans dans le domaine de la pâtisserie, Anaïs qui voulait ouvrir sa propre boutique, a dû se confronter aux portes fermées des banques qui ne voulaient pas la suivre dans son projet à cause de son jeune âge.

La jeune pâtissière a donc décidé de créer sa micro-entreprise il y a un peu plus d’un an en vendant ses pâtisseries à emporter, notamment en participant à différents marchés de producteurs.

« Finalement c’est un mode de travail qui me convient parfaitement, je suis plus libre et je peux ainsi proposer un service plus varié » a t-elle indiqué à Info Chalon.

En effet, Anaïs est présente sur différents marchés :

Deux samedis par mois à Saint-Loup-de-Varennes (le 2ème et le 4ème)

Un mercredi par mois à Montret (le 2ème)

Le 3ème vendredi de chaque mois au marché de producteurs de Chatenoy-en-Bresse

Elle intervient également dans des événements ponctuels.

Elle propose aussi des pâtisseries et une carte traiteur sur commande, à emporter depuis son laboratoire à Epervans et même en livraison.

Pour vos petits « apéros » entre amis jusqu’au grands événements type mariage et baptême, Anaïs vous propose un offre adaptée à tous vos moments festifs.

Pour contacter Anaïs c’est par ici :

Tel : 07.80.17.91.05

Mail : patissmoon@outlook.fr

Le prochain rendez-vous pour Anaïs c’est ce samedi 27 mai au marché de Saint Loup de Varenne où la jeune pâtissière vous proposera des paniers gourmands de pâtisseries sèches à offrir ou à s’offrir (pour la fête des mères par exemple).

Pour suivre l’actualité de Patiss’moon c’est par là.

Amandine Cerrone.