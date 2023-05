Ce soir à l'Espace des Arts, une conférence dessinée : 'L'ASYMÉTRIE DES BARATINS'

Une conférence dessinée à la croisée du diaporama et de la performance fait dialoguer les mots d'un architecte et les images d’un artiste-peintre au sujet de mondes qui s’effondrent, des désespoirs, et d’autres, des énergies, reconstruits et réparés collectivement. Comment et quoi construire quand tout vacille ? Comment investir émotionnellement les chiffres et la complexité ? En direct, la peinture et le dessin traduisent le trouble sur un chemin traversé par les enjeux politiques et les intuitions des alternatives collectives. Saisissant !

VEN 26 MAI 2023 — 18h30 ESPACE DES ARTS | STUDIO NOIR

Tout public dès 14 ans ! Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/lasymetrie-des-baratins-2023

DANS LE CADRE DU FOCUS "DANS QUEL MONDE VIVONS NOUS ?"

S’interroger sur l’état du monde, de notre société, des dérapages, des espoirs, c’est ce que nous vous proposons pendant quelques jours, entourés d’artistes aux approches différentes, entre théâtre, exposition et conférence.

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Quentin Chevrier