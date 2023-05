Nouveau à Lans : le CCAS organise un marché semi-nocturne le 24 juin prochain

Cet événement intitulé « Sous les lans’pions » fait écho à la date à laquelle il est organisé puisque cela tombe le lendemain de la Saint-Jean.

« Nous aurions aimé terminer cette journée par un feu mais malheureusement avec les problématiques climatiques que l’on connaît, cela ne serait pas du tout raisonnable » a indiqué Annie Marchand, adjointe au Maire de Lans, à Info Chalon.

De plus, toutes les demandes types « lâcher de lanterne » ne sont plus autorisées par la préfecture de Saône et Loire.

En revanche, un clin d’œil aux lampions sera présent dans la décoration du marché.

Une ambiance feutrée et chaleureuse est donc attendue pour cette nouveauté 2023 chez les lanniaux.

Le programme de ce marché sera quant à lui riche et varié : un beau panel d’exposants locaux pourront venir satisfaire vos envies d’emplettes en tout genre !

En effet, objets en bois, bougies, bijoux, mais aussi produits régionaux gourmands, bières, miel, charcuterie corse, confitures, fromages et bien d’autres.

Venez donc profitez d’un petit marché d’été de 16h à 22h où buvette et restauration laisseront sans aucun doute place à la convivialité.

De quoi vous donner un avant-goût des congés d’été !

Avis aux artisans et commerçants locaux, la liste des exposants peut encore accueillir quelques chanceux, ne tardez pas à vous manifester auprès de la municipalité de Lans au 06.79.64.03.94.

Amandine Cerrone.